Українські військові успішно заставлють окупантів лупити дорогими російськіми “Калібрами” по дерев’яним макетам HIMARS

Українські військові успішно заставлють окупантів лупити дорогими російськіми "Калібрами" по дерев'яним макетам HIMARS

Російські загарбники витрачають дорогі ракети великої дальності типу “Калібр” для ударів по хибним цілям в Україні. Зокрема, виготовлені з дерева точні копії Хаймарсів російське командування сприймало за передові американські ракетні системи HIMARS, оскільки їх неможливо відрізнити від справжніх ракетних систем через об’єктив російських безпілотників, які передають місцезнаходження об’єктів ракетоносцям у Чорному морі.

Таку інформацію опублікувало американське видання The Washington Post із посиланням на високопоставлених чиновників з США та України, а також фото в доступі редакції. За кілька тижнів російська армія нібито випустила по фіктивних цілях щонайменше 10 “Калібрів”, а Україна після цього розширила виробництво дерев’яних копій.

Дерев’яні “HIMARS” частково пояснюють перебільшену оцінку знищення західної зброї міністерством оборони РФ, зауважує видання та додає, що в своїх звітах росіяни наводять більшу кількість вражених високомобільних артилерійських систем, ніж Україна взагалі отримала від партнерів.

Використання хибних цілей ракетних систем, про яке раніше не повідомлялося, є однією з багатьох асиметричних тактик, які збройні сили України прийняли для відсічі російським загарбникам. В останні тижні партизани підривали залізниці та лінії електропередач на окупованій території Росії, приводили в дію вибухівку на російських складах зброї та вбивали підозрюваних у колабораціонізмі.

Чиновники міністерства оборони США кажуть, що російські запаси високоточних ракет виснажуються, а експортний контроль США за мікрочіпами «набагато ускладнює» Росії поповнення цих боєприпасів, заявив раніше цього місяця заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль.

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