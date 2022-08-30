Українські військові успішно заставлють окупантів лупити дорогими російськіми “Калібрами” по дерев’яним макетам HIMARS

Російські загарбники витрачають дорогі ракети великої дальності типу “Калібр” для ударів по хибним цілям в Україні. Зокрема, виготовлені з дерева точні копії Хаймарсів російське командування сприймало за передові американські ракетні системи HIMARS, оскільки їх неможливо відрізнити від справжніх ракетних систем через об’єктив російських безпілотників, які передають місцезнаходження об’єктів ракетоносцям у Чорному морі.

Таку інформацію опублікувало американське видання The Washington Post із посиланням на високопоставлених чиновників з США та України, а також фото в доступі редакції. За кілька тижнів російська армія нібито випустила по фіктивних цілях щонайменше 10 “Калібрів”, а Україна після цього розширила виробництво дерев’яних копій.

Дерев’яні “HIMARS” частково пояснюють перебільшену оцінку знищення західної зброї міністерством оборони РФ, зауважує видання та додає, що в своїх звітах росіяни наводять більшу кількість вражених високомобільних артилерійських систем, ніж Україна взагалі отримала від партнерів.

Використання хибних цілей ракетних систем, про яке раніше не повідомлялося, є однією з багатьох асиметричних тактик, які збройні сили України прийняли для відсічі російським загарбникам. В останні тижні партизани підривали залізниці та лінії електропередач на окупованій території Росії, приводили в дію вибухівку на російських складах зброї та вбивали підозрюваних у колабораціонізмі.

Чиновники міністерства оборони США кажуть, що російські запаси високоточних ракет виснажуються, а експортний контроль США за мікрочіпами «набагато ускладнює» Росії поповнення цих боєприпасів, заявив раніше цього місяця заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль.