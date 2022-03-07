Українські військові відбили Миколаївський міжнародний аеропорт, тепер намагаються спіймати окупантів, які порозбігалися

Українським військовим вдалося відбити Миколаївський міжнародний аеропорт, повідомив голова ОДА Віталій Кім. Він додав, що наразі українські сили навколо аеропорту намагаються спіймати окупантів, які порозбігалися після спроби штурму летовища.

«Ми вибили. Влаштовуємося там якомога зручніше. Літаки, щоправда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, це крапка», — сказав голова ОДА Віталій Кім.

Він додав, що наразі українські сили навколо аеропорту намагаються спіймати окупантів, які порозбігалися після спроби штурму летовища.

Зранку 7 березня Віталій Кім повідомляв, що окупантам вдалося зайти в аеропорт, проте українські військові намагаються їх відбити.