Українські військові завдали удару по позиції ЗРК С-300 у Ростовській області РФ

Сили оборони України продовжують послаблювати протиповітряну оборону російських загарбників

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області рф.

За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

Слід зазначити, що комплекси С-300 російські загарбники використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих цілях збройних сил рф триває.

Далі буде…

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ