Українські військові збили біля Волновахи російський бомбардувальник СУ-34

Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення.

Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил у районі Волновахи на Донеччині збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

«Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34”, – йдеться у повідомленні.

Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.

Нагадаємо, 28 лютого українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь. // LB.ua