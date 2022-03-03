Українські військові збили біля Волновахи російський бомбардувальник СУ-34
Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення.
Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил у районі Волновахи на Донеччині збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34.
Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.
«Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34”, – йдеться у повідомленні.
Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста.
Нагадаємо, 28 лютого українські захисники збили російський літак, який обстрілював Сартану і Маріуполь. // LB.ua