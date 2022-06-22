Українські захисники майже повністю знищили «еліту» збройних сил рф, яку готували для протистояння з НАТО

Підрозділи західного воєнного округу рф були вщент розбиті ЗСУ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.

Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«Западного округа уже нет, потому что он весь в россии, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все…» – розповідає своїй дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.

До західного військового округу рф входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург. У його складі – «військова еліта», яку готували до протидії силам НАТО.

Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а величезні сили піхоти використовуються як «живе м’ясо».

Тож зараз, як говорить цей окупант і підтверджує ситуація на фронті, російська армія воює кількістю і тупцює на місці.

Віримо у наші ЗСУ і працюємо пліч-о-пліч заради перемоги України!

Служба безпеки України