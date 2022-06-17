Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир «Васілій Бєх»

Українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир «Васілій Бєх», який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів.

Ролик опубліковано міською радою Одеси.

На ньому видно прицільне влучання ракети в корабель, після чого він вибухнув, загорівся та пішов на морське дно.