Українські захисники знищили потужну російську РЛС «Каста» (відео)

Зазвичай її використовують для протидії ударним безпілотникам. Однак, за іронією долі, машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССпО.

Оператори Сил спецоперацій під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції “Каста-2Е2”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах.

Вперше РЛС “Каста” зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині.

“Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним безпілотникам. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССпО. Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. Результат роботи – на відео. Попередження росіянам від ССпО: далі буде!”, – зазначили в Генштабі.