Український пілот F-16 розповідає про бойові завдання, тактику застосування західної техніки (відео)

Українські пілоти на західних винищувачах показують чудові результати бойової роботи по повітряних та наземних цілях. Льотчик F-16 розповідає про бойові завдання, тактику застосування, потужний колектив, який успішно опанував західну техніку та нові підходи до її застосування.

У день, коли записувалося це відео з пілотом, росіяни раділи, що уразили український F-16! Звісно, нічого вони не збили, але небезпека була серйозною. Під час виконання бойових завдань, задля максимальної ефективності, українським пілотам доводиться зближуватись із противником, і по них щоразу летять ракети із ворожих літаків та наземних зенітних ракетних комплексів.

Авіаційна техніка, надана партнерами і навченість льотного складу, дозволяють не лише добре застосовувати засоби ураження по повітряних та наземних цілях противника, а й зберігати життя наших пілотів, відводити літаки з-під ударів ворожих ракет…

Про це та інше розповідає бойовий пілот винищувача F-16, ім’я та позивний якого не називається з міркувань безпеки.

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Командування Повітряних Сил ЗСУ