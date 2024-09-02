Українці змушені рити окопи для ЗСУ під Покровськом: «Віримо у війська, але ніщо не врятує нас»

Українці не хотіли їхати з Покровська, але російські війська практично впритул підібралися до міста.

Російські окупаційні війська з кожним днем просуваються до Покровська – одного з головних міст Донецької області на цій війні.

Раніше там мешкали 80 тисяч людей, але зараз їхня кількість зменшується, населений пункт порожніє і закривається. ЗСУ за допомогою Курської операції намагалися відвернути російських військових від наступу на Донбасі. Однак Росія лише подвоїла свої зусилля із захоплення Покровська. Про це повідомляє WSJ.

Як зазначають у виданні, рух ворога триває. Місто розташовується на залізничній та автомобільній лінії, яку ЗСУ використовують для постачання інших ділянок лінії фронту. Захоплення цієї стратегічно важливої території наблизить РФ до досягнення власних цілей. Однією з них є повний контроль над Донецькою областю.

Ворог зазнає серйозних втрат на цьому напрямку, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти “кидають усе, що може рухатися і наступати”. Через це вони перебувають уже за 10 км від Покровська. Тому, щоб уповільнити противника, вугільна шахта міста, де видобувалося “чорне золото”, відправила шахтарів рити чотири лінії окопів на околиці, заявляє WSJ.

“Ти приходиш на роботу, відмічаєшся, і тобі надходить виклик іти копати”, – заявив 44-річний шахтар.

Влада міста в цей момент вивозить абсолютно все обладнання з лікарень, спортзалів і шкіл, щоб зберегти майно. Пацієнтів із медзакладів теж перевозять у більш віддалені населені пункти. Наприклад, зовсім нещодавно з пологового будинку Покровська перевезли 10 недоношених немовлят у Дніпро.

“У нас не було планів їхати, тому що ми вірили в наші збройні сили. Ми, як і раніше, віримо в наші війська, але ніщо не врятує нас від артилерії”, – зазначила заступниця мера Маргарита Ідрісова.

Бої за Покровськ

У липні 2024 року розпочалися бої за Покровськ, після того, як ворогу вдалося окупувати Авдіївку та наступні населені пункти.

Роман Костенко – секретар Комітету ВРУ з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки – заявив, що росіяни, зберігши темпи наступу, найближчим часом зможуть вийти до Покровська. Усе залежатиме від того, який резерв буде у ЗСУ і які будуть прийняті рішення українським командуванням. // УНІАН