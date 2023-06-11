Укргідроенерго: за добу рівень Каховського водосховища знизився ще на метр

Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Так, станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м.

Про це повідомляє Укргідроенерго на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

“За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метри”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Укргідроенерго під водою знаходиться більша частина будівлі станції.

“Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись”, – додали в Укргідроенерго.

За інформацією, гідроелектростанції Укргідроенерго продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра.

Аби мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища, пояснили в компанії.

Раніше в Укргідроенерго повідомляли, що після спрацювання Каховського водосховища, за розрахунками, глибина русла річки буде на рівні 6-7 метрів.