«Укрзалізниц» попередила про затримки потягів через масштабну російську атаку

Через масовану атаку ворога 17 листопада по Україні були знеструмлені кілька ділянок залізниці. Українців попередили про затримки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.

Були знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Станом на 10:20 знеструмлені колії під’єднали до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами.