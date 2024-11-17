«Укрзалізниц» попередила про затримки потягів через масштабну російську атаку

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Через масовану атаку ворога 17 листопада по Україні були знеструмлені кілька ділянок залізниці. Українців попередили про затримки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.

Були знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Станом на 10:20 знеструмлені колії під’єднали до сусідніх підстанцій, більшість поїздів продовжують рух штатними електровозами.

На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами.

З затримкою курсують потяги:

  • №51 Запоріжжя – Одеса;
  • №207 Харків – Одеса;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;
  • №78 Ковель – Одеса;
  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №59 Харків – Одеса.

Стежити за затримками потягів можна за посиланням.

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