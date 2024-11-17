«Укрзалізниц» попередила про затримки потягів через масштабну російську атаку
Через масовану атаку ворога 17 листопада по Україні були знеструмлені кілька ділянок залізниці. Українців попередили про затримки потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю”.
На дільницях, де електропостачання поки не відновлено, поїзди рухаються під резервними тепловозами.
З затримкою курсують потяги:
- №51 Запоріжжя – Одеса;
- №207 Харків – Одеса;
- №25/135 Ясіня, Чернівці – Одеса;
- №78 Ковель – Одеса;
- №87 Запоріжжя – Ковель;
- №59 Харків – Одеса.
Стежити за затримками потягів можна за посиланням.