Уламки знищеного корабля розлетілися по Феодосії. Окупанти погрожують жителям, які виклали відео

У ніч проти 26 грудня ЗСУ успішно знищили корабель у Феодосії

Уламки корабля «Новочеркаськ», який вночі успішно знищили Збройні сили України, знаходять на вулиці в Феодосії. Відповідне відео опублікували пропагандисти.

РосЗМІ заявляють, що корабель «отримав пошкодження». Фото цих пошкоджень «Главком» публікував тут.

Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.

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Жителям Криму, які виклали в інтернет відео ракетних ударів по Феодосії, може загрожувати кримінальна відповідальність