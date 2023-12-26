Уламки знищеного корабля розлетілися по Феодосії. Окупанти погрожують жителям, які виклали відео

У ніч проти 26 грудня ЗСУ успішно знищили корабель у Феодосії
Уламки корабля «Новочеркаськ», який вночі успішно знищили Збройні сили України, знаходять на вулиці в Феодосії. Відповідне відео опублікували пропагандисти.
РосЗМІ заявляють, що корабель «отримав пошкодження». Фото цих пошкоджень «Главком» публікував тут.
Раніше окупаційна влада Криму показала наслідки атаки.
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Жителям Криму, які виклали в інтернет відео ракетних ударів по Феодосії, може загрожувати кримінальна відповідальність
Окупаційна влада Криму пригрозила кримінальними справами за відео ракетного удару по порту Феодосії. Про це написав радник призначеного Росією голови півострова Олег Крючков.
Крючков заявив, що жителям Криму, які виклали в інтернет відео ракетних ударів по Феодосії, може загрожувати кримінальна відповідальність.
«Всі відео, що виклали, вже встановлені, проводиться робота спеціальних служб. Нагадую, що за подібні відео можливе кримінальне покарання», – написав він. // Главком