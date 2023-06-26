Унаслідок чергового російського обстрілу прикордоння Сумщини загинула 41-річна жінка

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводяться досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 червня 2023 року близько 17 год 30 хв окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Миропільської громади Сумського району.

Унаслідок атаки ворога 41-річна жителька с. Миропілля, яка перебувала вдома, отримала тяжкі поранення та була госпіталізована, однак вже через декілька годин жінка померла в лікарні. Також уламками пошкоджено два приватні будинки, господарські будівлі та легковий автомобіль.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура