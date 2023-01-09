Унаслідок чергового російського обстрілу у Херсоні загинула людина, ще одна дістала поранення
Росіяни бостріляли житловий квартал міста з артилерії.
Російські окупанти сьогодні обстріляли з артилерії житловий картал міста Херсон.
Про це повідомив у Telegram голова ОВА Ярослав Янушевич. У Офісі генпрокурора повідомили, що снаряд влучив біля супермаркета.
“Криваві російські окупанти продовжують вбивати мирних херсонців. Сьогодні ворожа артилерія вкотре била по житловому кварталу міста”, – повідомили в ОВА.
Голова ОВА також повідомив, що внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна – дістала поранення.
“Цим обстрілом рашисти відібрали життя однієї людини, ще одна жінка дістала скрізне поранення уламками російських снарядів. Наразі за її життя борються лікарі”, – уточнив Янушевич.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по одному з об’єктів АТ “Херсонгаз” у Херсонській області. // LB.ua