Унаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали

Щонайменше 900 людей отримали поранення в результаті масової атаки ХАМАС на Ізраїль. За даними влади, під час безпрецедентного нападу загинуло щонайменше 100 осіб.

“Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що наразі 908 постраждалих були доставлені до лікарень для лікування внаслідок тривалої терористичної атаки ХАМАС на південь та центральну частину Ізраїлю”, – йдеться у повідомленні видання The Times of Israel.

Палестинський терористичний рух ХАМАС атакував Ізраїль. Бойовики із сектора Гази провели масований ракетний обстріл і проникли на територію Ізраїлю через прикордонні райони. Є загиблі та поранені. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) у відповідь на ракетний обстріл почала контртерористичну операцію “Залізні мечі” в секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю каже, що «атакувала військові об’єкти та оперативні штаби бойовиків «Хамасу» в Смузі Газа», повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.