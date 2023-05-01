Унаслідок нічної російської атаки на Дніпропетровщину поранені щонайменше 25 людей

Окупанти атакували Павлоград.

Цієї ночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі.

За попередніми даними, поранені 25 людей. Про це голова ОВА Сергій Лисак написав у Telegram.