Унаслідок обстрілів в Охтирці на Сумщині загинули 6 людей, 55 — поранені

В Охтирці внаслідок обстрілів загинули 6 людей, поранені — 55. Про це повідомляє Охтирський міський голова Павло Кузьменко.

Під обстріл потрапив дитячий будинок сімейного типу. Жертв немає.

Місцева ТЕЦ відновила роботу після бомбардування, але декілька будинків відключені від теплопостачання. Є зруйновані газогони, витік газу припинили. У місті є вода і електропостачання.

Охтирка отримала гуманітарну допомогу від Полтави і Зінькова.

Ситуація із забезпеченням продуктами харчування поступово налагоджується. Наразі є велика потреба у пальному для комунальних авто — бензин і газ. // Суспільне