Унаслідок обстрілу села в Запорізькій області поранені двоє дорослих і дитина

У Запорізькій області унаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина і двоє дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА в Telegram .

Зараз дівчинка знаходиться в лікарні, їй надається вся необхідна допомога. Вона вже прооперована на штучній вентиляції легенів в реанімаційному відділенні. Її стан стабільно важкий.

Крім того, ще двоє дорослих отримали поранення середньої тяжкості. Значних руйнувань зазнали близько десяти приватних будинків селища.

З початку війни в Запорізькій області загинули чотири дитини. Ще 44 поранені.