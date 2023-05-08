Унаслідок падіння уламків ворожих дронів-камікадзе, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом у Києві

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів-камікадзе, якими росія цієї ночі атакувала Київ, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом.

Про це повідомляє в Телеграмі Київська МВА, передає Укрінформ.

«У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факела. Працює переносний лафетний ствол, полум’я збито, працює ДСНС та газова служба», – зазначається в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, за даними КМВА, у Соломʼянському районі, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т.

«Є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС», – наголосили в міській військовій адміністрації.

У Святошинському районі Києва зафіксовано аадіння уламків БПЛА на двоповерхову будівлю. Про це написав у Телеграмі Віталій Кличко. Також уламки ворожого безпілотника впали на злітну смугу столичного аеропорту «Жуляни». Як зазначає КМВА , ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль на подвір’ї житлового будинку сталося займання автомобіля. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину.

Оперативне командування «Південь» повідомляє у Фейсбуку проудари по Одещині.

«По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі», – йдеться в дописі.

Як зазначається, рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. «Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється», – додали в ОК «Південь».