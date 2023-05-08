Унаслідок падіння уламків ворожих дронів-камікадзе, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом у Києві

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів-камікадзе, якими росія цієї ночі атакувала Київ, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом.

Про це повідомляє в Телеграмі Київська МВА, передає Укрінформ.

росіяни вдарили по Одещині ракетами Х-22 - ОК «Південь»

«У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факела. Працює переносний лафетний ствол, полум’я збито, працює ДСНС та газова служба», – зазначається в повідомленні.

Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, за даними КМВА, у Соломʼянському районі, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т.

«Є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС», – наголосили в  міській військовій адміністрації.

У Святошинському районі Києва зафіксовано аадіння уламків БПЛА на двоповерхову будівлю. Про це написав у Телеграмі Віталій Кличко. Також уламки ворожого безпілотника впали на злітну смугу столичного аеропорту «Жуляни». Як зазначає КМВА,  ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль на подвір’ї житлового будинку сталося займання автомобіля. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину.

Оперативне командування «Південь» повідомляє у Фейсбуку проудари по Одещині.

«По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.  Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі», – йдеться в дописі.

Як зазначається, рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. «Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється», – додали в ОК «Південь».

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