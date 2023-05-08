Унаслідок падіння уламків ворожих дронів-камікадзе, пошкоджено газову трубу високого тиску та резервуар з паливом у Києві
Про це повідомляє в Телеграмі Київська МВА, передає Укрінформ.
«У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факела. Працює переносний лафетний ствол, полум’я збито, працює ДСНС та газова служба», – зазначається в повідомленні.
Інформація про постраждалих уточнюється. Окрім того, за даними КМВА, у Соломʼянському районі, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т.
«Є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС», – наголосили в міській військовій адміністрації.
Оперативне командування «Південь» повідомляє у Фейсбуку проудари по Одещині.
«По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі», – йдеться в дописі.
Як зазначається, рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. «Даних про постраждалих не надходило. Інформація уточнюється», – додали в ОК «Південь».