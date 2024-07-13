Унаслідок повторного російського удару на Харківщині загинули рятувальник та поліцейський

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Сьогодні у другій половині дня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди Харківського району. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації.

Внаслідок атаки загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря та поліцейський сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції, старший сержант поліції Олексій Кощій.

Серед поранених — троє рятувальників, поліцейський та близько 20 цивільних, зокрема одна дитина.

«Співчуття рідним загиблих, якнайшвидшого одужання пораненим. росія вже не вперше атакує екстрені служби, коли вони рятують цивільних. За кожен такий злочин буде відповідальність і відповідь — у судах та на полі бою», — наголосив Міністр внутрішніх справ.

МВС України