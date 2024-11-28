Унаслідок російського ракетного удару повністю знеструмлено Житомир

Окупанти масовано атакували енергетичні об’єкти в багатьох областях.

Зокрема, внаслідок ракетного удару знеструмлено місто Житомир, інформує комунальне підприємство “Житомирводоканал” у Facebook.

У КП повідомили, що в місті підключено об’єкти водовідведення до генераторів, однак відновлення електроживлення очікують об’єкти водопостачання.

“У випадку, якщо до 18:00 об’єкти водопостачання будуть знеструмлені, ми підключатимемо їх до альтернативних джерел живлення”, – йдеться в повідомленні. // Дзеркало тижня