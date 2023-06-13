Унаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули шестеро людей, 30 – поранено

Сьогодні росіяни завдали ракетних ударів по Кривому Рогу і влучили в п’ятиповерховий житловий будинок, повідомив повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

“Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені”, – написав він.

За даними станом на 10 годину, загинули шестеро, поранені, за уточненими даними, 25 людей. Також є люди, які зверталися по допомогу лікарів з реакцією на стрес.

“На потрощеному приватному підприємстві продовжуються рятувальні роботи. Там досі шукають людей, які можуть знаходитися під завалами”, – повідомив Лисак.

За даними станом на 9:40, внаслідок удару по пʼятиповерхівці загинули шестеро осіб, повідомив мер міста Олександр Вілкул.

Понад 30 людей у місті поранені, зокрема 23 – від удару по будинку, повідомляли в МВС.

Лисак закликав мешканців не поспішати публікувати фото та коментувати події, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За даними станом на 7:35 було відомо про трьох загиблих мешканців пʼятиповерхівки, 25 – поранені. Під завалами залишаються люди.

Крім того, троє людей поранені внаслідок удару по підприємству. Під завалами потрощеного складу можуть бути люди – рятувальники їх шукають. Внаслідок влучання побиті шість легкових машин.

“Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили. Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі”, – додав Лисак.

Відео з місця удару по житловому будинку його рідного міста опублікував президент Володимир Зеленський.

“Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть”, – заявив президент.

Ворог не полишає у спокої і Нікопольський район. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.