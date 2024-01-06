Унаслідок російського удару по Покровську загинуло 11 людей, серед них 5 дітей

Під удар потрапив приватний сектор міста – зруйновано 6 будинків.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

“11 загиблих, у тому числі 5 дітей – такі попередні наслідки ударів по Покровському району. Росіяни вдарили по району ракетами С-300 вбили 11 людей і поранили ще 8. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади”, – написав Філашкін у Telegram.

Раніше він повідомляв про шістьох поранених, та про те, що з-під завалів будинку вдалося врятувати одну людину.

“У Рівному Мирноградської громади росіяни поцілили в будинок, у якому, ймовірно, перебувала сім’я із 6 людей – обставини обстрілу з’ясовуємо”, – додав Філашкін.

LB.ua