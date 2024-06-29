Унаслідок російського удару по Вільнянську на Запоріжжі загинуло 7 осіб, серед жертв є діти

Є щонайменше 18 поранених, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району Запорізької області. Є загиблі та поранені, серед них діти.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров спочатку повідомив, що загинуло 6 цивільних осіб, поранено 8 мешканців.

Пізніше він поінформував, що кількість жертв зросла до 7, а поранених до щонайменше 10. Ворог поцілив у центр міста, де немає жодної військової інфраструктури.

Після цього Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що кількість поранених зросла до 13.

Ворог випустив 2 ракети. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. “Це ‒ воєнний злочин. Прокурори та правоохоронці працюють на місці”, ‒ сказав Костін.

станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій поінформували , що

Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей ‒ травмовано.

Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані.

Постраждалим оперативно надається допомога.

Російська армія минулої доби завдала 314 ударів по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 7 населених пунктів.