Унаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Сумах постраждали семеро дітей

Всього за медичною допомогою звернулося 18 осіб.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

“За інформацією управління охорони здоров’я, за медичною допомогою звернулось 18 людей. Серед них семеро дітей”, – зазначили у міськраді.

Госпіталізували сімох постраждалих: чотирьох дорослих і трьох дітей.