Уничтожен еще один склад российских оккупантов в Новой Каховке (видео)

Склад врага в этом населенном пункте уничтожен в четвертый раз.

Вечером понедельника, 11 июля, склад боекомплекта российских захватчиков в Новой Каховке на Херсонщине снова подвергся удару украинских защитников.

Это подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Новая Каховка. Минус БК (боекомплект — УНИАН). Подтверждено», — написал он.

Сергей Хлань, до сегодняшнего дня включительно занимавший должность советника председатель Херсонской ОВА, также подтвердил атаку по Новой Каховке.

«В Новой Каховке минус российский склад с боеприпасами. Привозили, привозили, складывали, складывали, и вот имеют себе фейерверк на ночь. У людей вылетают окна, но они все равно радуются… Потому что это же значит, что ВСУ близко. Однако новокаховчане, просьба берегите себя и не подходите близко к месту детонации. Держитесь! Хотя русня снова скажет, что это только «хлопок», — отметил он.

Накануне в Сети начали появляться многочисленные фото и видео, на которых можно увидеть, как детонирует оружие.

Пользователи сравнивали результаты атаки с фейерверком.

УНИАН