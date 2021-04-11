Уничтожение лайнера рейса МН17 на Донбассе: СМИ обнародовали аудиозаписи с участием Гиркина

По данным СМИ, на аудиозаписях зафиксированы голоса Дубинского и Гиркина, которым предъявлены обвинения по делу о катастрофе рейса MH17.

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала расшифровку новых аудиозаписей по делу о крушении рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. На них фигурируют главные подозреваемые в сбитии самолета Сергей Дубинский и Игорь (Стрелков) Гиркин.

Как сообщают журналисты, переговоры были перехвачены украинскими спецслужбами и обнародованы Международной следственной группой

В день авиакатастрофы, 17 июля, Дубинский заявляет, что имеет прямой контакт с Москвой, а также говорит о ракетной установке «Бук» на подконтрольной боевикам территории.

«Алло, Николаич, а куда нам эту красавицу сгрузить?» — говорит Дубинский во время разговора с экс-подполковником российских ВДВ Олегом Пулатовым. И уточняет: «БМ? «Бук»?»

«Да, «Бук», «Бук», – повторяет несколько раз Пулатов.

«А она (установка) на тягаче?» – спрашивает Дубинский.

«Надо поставить «Бук-М» в районе Первомайского», – говорит Дубинский в другом разговоре с Пулатовым.

Примерно через полчаса после крушения Боинга Дубинский узнал от террористов, что они якобы сбили украинский истребитель.

«Мы на месте, уже одну «сушку» сбили», – говорит в разговоре с Дубинским Леонид Харченко (над ним сейчас идет суд в Нидерландах).

«Молодцы, ай молодцы!» – хвалит пророссийских наемников Дубинский.

Только спустя два часа он выяснил, что вместо «сушки» был сбит пассажирский самолет и приказал Харченко срочно вывезти ракетную установку «Бук».

«До границы с Луганской областью. Довезти туда и возвращайтесь», — говорит он.

После этого Гиркин на повышенных тонах приказывает Дубинскому найти подразделение, где был дислоцирован «Бук».

В публикации нидерландских СМИ также отмечается, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, однако это не имеет значения для обвинения.

Анализ переговоров также говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имело отношение ФСБ.

Уничтожение Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), руководивший «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «председателем 2-го отдела ГРУ «ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был начальником «разведывательного батальона» боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

УНИАН