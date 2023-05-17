Уродженець Сум приєднався до армії російських загарбників, щоб через вісім років бути знищеним ударом HIMARS
Юрій Орленко служив у радіолокаційних військах у Криму. Коли окупанти анексували півострів, він зрадив присягу та став частиною російської армії.
Про це повідомляє Слідство.Інфо.
Інформацію про ліквідованого вихідця з Сум можна знайти в онлайн-реєстрі #RussianWarCriminals, де зберігаються понад 160 тисяч досьє російських військових, які вчинили воєнні злочини в Україні: https://rwc.shtab.net/item/1416064