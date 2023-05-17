Уродженець Сум приєднався до армії російських загарбників, щоб через вісім років бути знищеним ударом HIMARS

Юрій Орленко служив у радіолокаційних військах у Криму. Коли окупанти анексували півострів, він зрадив присягу та став частиною російської армії.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

За роки служби ворогу Орленко отримав немало нагород, водночас «За службу на Кавказі», та навіть поставив рекорд російської армії. Однак так і не просунувся вище звання єфрейтора.

У 2022-му він разом зі своєю радіолокаційною ротою вдерся на територію Херсонської області. Там єфрейтор-перебіжчик і потрапив під влучний вогонь українських захисників, які знищили його 17 липня.