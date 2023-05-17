Уродженець Сум приєднався до армії російських загарбників, щоб через вісім років бути знищеним ударом HIMARS

Юрій Орленко служив у радіолокаційних військах у Криму. Коли окупанти анексували півострів, він зрадив присягу та став частиною російської армії.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Уродженець Сум приєднався до армії РФ, щоб через вісім років бути знищеним ударом HIMARS.

За роки служби ворогу Орленко отримав немало нагород, водночас «За службу на Кавказі», та навіть поставив рекорд російської армії. Однак так і не просунувся вище звання єфрейтора.
У 2022-му він разом зі своєю радіолокаційною ротою вдерся на територію Херсонської області. Там єфрейтор-перебіжчик і потрапив під влучний вогонь українських захисників, які знищили його 17 липня.

Інформацію про ліквідованого вихідця з Сум можна знайти в онлайн-реєстрі #RussianWarCriminals, де зберігаються понад 160 тисяч досьє російських військових, які вчинили воєнні злочини в Україні: https://rwc.shtab.net/item/1416064

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