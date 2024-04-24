Уряд заборонив пересилати за кордон паспорти чоловіків призовного віку

Відповідна постанова розміщена на сайті Кабміну.

Відповідні зміни до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України внесено постановою Кабміну №443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», — йдеться у постанові.

Виключення передбачаються до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон відповідно до Правил, а саме: