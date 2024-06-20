Уряд затвердив положення про електронний військовий квиток: що в ньому повинно бути

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Норми стосуються військово-облікового документу в електронній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 721 .

Згідно з постановою, військово-обліковий документ оформляється засобами електронного кабінету та/або Державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони та/або Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Дія (у разі технічної реалізації).

QR-код

У військово-обліковому документі в електронній формі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду (QR-код).

QR-код містить відомості про військово-обліковий документ в електронній формі, які за допомогою відповідних технічних засобів можна відтворити у формі, придатній для зчитування, зокрема у візуальній.

Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього.

Військово-обліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військово-облікового документа, придатний для зчитування.

Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки.

Що повинно бути у документі

Військово-обліковий документ в електронній формі містить такі відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності):

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

6) окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

7) відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

8) відомості про наявність відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів;

9) військове звання (для військовозобов’язаних та резервістів);

10) військово-облікова спеціальність;

11) відомості про виконання військового обов’язку (категорія обліку);

12) відомості про військовий облік (вид обліку та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому перебуває на обліку);

13) відомості щодо звернення або надсилання до Національної поліції повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення;

14) адреса місця проживання;

15) номери засобів зв’язку;

16) адреси електронної пошти (за наявності);

17) дата і час оновлення облікових даних призовником, військовозобов’язаним та резервістом;

18) дата і час формування військово-облікового документа в електронній формі.

Нагадаємо, QR-код в додатку у “Резерв+” став доступний з 18 червня. Він є еквівалентним паперовому військовому квитку.