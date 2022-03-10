Ус. Дар’ївка на Херсонщині окупанти розстріляли авто – загинула жінка-водій

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Установлено, що в с. Дар’ївка Херсонської області, російські військові здійснили обстріл торговельного павільйону та автомобіля, який рухався проїзною частиною. Внаслідок обстрілу, вщент згорів транспортний засіб в якому загину жінка-водій.

Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статтям 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Наразі правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації.

Херсонська обласна прокуратура