Увага! Командування ООС попереджає про заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам

10 та 11 вересня 2020 року в Маріуполі відбудуться превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам.

Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо. У разі необхідності пересування в інші райони міста, для уникнення непорозумінь, потрібно обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше).

Усі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до диверсійно-розвідувальних груп або терористичних підрозділів бойовиків, закликаємо негайно повідомляти на адресу чергових служб:

2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел.: 0629-52-53-94

ГУ НПУ в Донецькій області, тел.: 102, 0629-51-98-01.

Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.

Відповідно до п.8 постанови КМУ від 18.02.2016 №92 прийнято рішення про встановлення рівня терористичної загрози «ЧЕРВОНИЙ» у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation