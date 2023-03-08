В Бердянську окупанти погрожують батькам забрати дітей, які не відвідують російську школу

Ворог продовжує тиснути на місцевих мешканців аби ті віддавали своїх дітей до пропагандистських осередків.

До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт рф.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях створили «комісії у справах неповнолітніх», які за допомогою фейкових судів, виписують батькам штрафи за навчання дітей в українських школах.

Зауважимо, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистський характер й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ “русского міра”. В школах дітям проводять русифікацію й нав’язування світогляду Кремля та його бачення історії. // Центр національного спротиву