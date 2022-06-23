В Білорусі розконсервують техніку, яку можуть перекинути на Донецький напрям

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ 23 червня 2022 року.

«Не виключено, що саме цю техніку вони нададуть на Донецький напрямок. Крім того, на аеродромі Зябрівка наразі відбувається будівництво військової інфраструктури, що дає підстави вважати, що ця територія стане місцем розміщення російської техніки та військ», – заявив він.

Бригадний генерал Олексій Громов також розповів, що на Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

«На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку», – сказав Олексій Громов