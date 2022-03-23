В Буче русский военный застрелил отца на глазах у сына, затем хотел убить и его, но мальчик выжил

Российский военный убил отца многодетной семьи на глазаху 14-летнего сына. Подросток получил пулевое ранение руки.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».

14-летний Юрий получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Источник: НДСЛ «Охматдет»

17 марта в Буче 47-летний Руслан Нечепуренко вместе с 14-летним сыном Юрием отправились за гуманитарной помощью и лекарствами в центр города.

В то время в доме семьи почти две недели не было газа, света и воды.

«Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову» , – рассказывает Юра.

По словам подростка, он еще несколько минут пролежал на земле, после того как российский военный попытался убить его. Когда оккупант ушел, раненый парень побежал в ближайший приют. Им оказался местный детсад. Там ребенку была оказана первая медицинская помощь.

После этого Юрий добрался домой и рассказал матери и двум братьям об убийстве отца. По словам парня, сначала российский военный спросил, куда они направляются, отец и сын ответили, что идут за продовольствием.

«Они подняли руки и сказали, что угрозы не представляют, что у них ничего противозаконного нет. У каждого были на руке белые повязки. Как пояснил ребенок, папа повернулся, чтобы посмотреть, как там сын. И в этот момент эта тварь начала в него стрелять на глазах у сына” , – передает слова сына жена погибшего Алла Нечепуренко .

Она подчеркнула, что русский стрелял прицельно: в сердце и в голову. Даже не пытался испугать выстрелами по рукам или ногам, а сразу хотел убить.

Семья Нечепуренко два дня не могла унести тело погибшего, чтобы похоронить его. Когда им удалось вернуться за телом, на его руке уже не было белой повязки. Ее сняли русские военные.

Кроме того, у погибшего украли телефон, кошелек и даже ключи от дома. Семья самостоятельно похоронила отца во дворе своего дома.

“Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне нужно спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет «зеленый коридор», впрочем, к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа. Мы шли и каждую секунду молились за свою жизнь. Мы слышали взрывы рядом, нас останавливали русские убийцы. Мы шли и ежесекундно прощались с жизнью” , – вспоминает жена погибшего.

Семье удалось уцелеть и эвакуироваться в Черкасскую область. Однако вскоре пришлось приехать в Киев в Охматдет, чтобы зафиксировать все ранения 14-летнего Юрия.

Кроме того, мальчику нужна медицинская помощь: он получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, по данным ООН, с начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину до конца суток 19 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2361 жертву среди гражданского населения страны: 902 убитых и 1459 раненых.

Среди убитых – 179 мужчин, 134 женщины, 11 девочек и 25 мальчиков, а также 39 детей и 514 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Джерело: «Центр прав людини ZMINA»