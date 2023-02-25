В ДСНС показали наслідки обстрілу дитячого садочку в Херсоні (фото, відео)

Росіяни поцілили по дитячому закладу ввечері 24 лютого.

Вчора в Херсоні ворожа армія здійснила черговий воєнний злочин проти народу України: через ворожі обстріли в місті виникла пожежа на території дитячого садочку.

Як повідомила прес-служба ДСНС України, інцидент стався ввечері 24 лютого після чергових “прильотів” з боку росіян по місту. На місці події працювало 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу ДСНС.

“Виникла пожежа в приміщенні дитячого садка в одному з мікрорайонів. Під час гасіння пожежі, ворог почав повторно обстрілювати рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав”, – йдеться в публікації.

Також в ДСНС показали моторошні кадри наслідків обстрілу росіян:

УНІАН