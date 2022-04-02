В Енергодарі російські військові обстрілюють та затримують людей після мирного мітингу

Опубликовано

В тимчасово окупованому Енергодарі російські солдати почали викрадати, обстрілювати та закидувати гранатами мирних мешканців, які сьогодні вранці вийшли на проукраїнський мітинг.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

https://bucket-bykvu.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/04/methode_times_prod_web_bin_0d931f1c-aac2-11ec-b5dd-c16e85f55725-2.jpg

Спочатку солдати РФ спостерігали, як мешканці міста співали гімн України і розмовляли між собою. Коли люди почали розходитися, то їх взяли в оточення та почали силоміць “пакувати” в автозаки. Хвилинами пізніше містом пройшла хвиля вибухів та обстрілів.

Пізніше до місцевих лікарень почали доставляти містян з травмами та опіками. Кількість постраждалих наразі ще уточнюється. Також російські окупаційні війська почали глушити зв’язок: зник як дротовий інтернет, так і унеможливися телефонні звінки.

Like

Метки:

Читайте также: