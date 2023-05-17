В Харківській області група фахівців-реабілітологів допомагали військовим у відновленні прямо на позиціях

В Харківській області протягом майже року діють мобільні бригади реабілітологів, які надають допомогу військовим у відновленні після травм та постійного носіння амуніції. Ці медичні спеціалісти почали як волонтери, але згодом стали повноправною виїзною групою фізичної реабілітації Збройних Сил України.

Про це пише видання Слобідський край, журналісти якого мали змогу спостерігати за роботою реабілітологів.

Група Healthy Body

Починаючи з літа 2022 року, у Харківській області активно діє група фізичної терапії та реабілітації під назвою Healthy Body. Ці експерти добровільно надають допомогу військовим у процесі їх відновлення. Перші сеанси допомоги відбулись близько червня-липня того ж року.

Протягом року команда розширилася до п’яти постійних членів і перетворилася на повноцінну виїзну бригаду. Вони мають всю необхідну комплектацію обладнання для реабілітації, таке як:

мобільні апарати для ударно-хвильової терапії;

мобільні прилади для електростимуляції;

системи ультразвукової діагностики тощо.

Військовий фізіотерапевт цієї группи Сергій Іванов іменує цей комплекс “міні-реабілітаційним центром”.

Координатор проєкту Healthy Body, Олег Шевцов, зазначає, що ініціатива від військових сама виникла, коли командування поставило завдання реабілітації військових, які несли службу без відпусток та медичних направлень. Волонтери, які мали можливість раз на тиждень надавати масажі військовим, відгукнулися на це.

Журналісти видання “Слобідський край”, які часто тепер пишуть новини Харківської області пов’язані з повномасштабною війною яку розв’язала проти Україна путінська Росія, зазначають, що процедури проводяться на військових позиціях, тому командування забезпечує фізіотерапевтам приміщення з необхідним обладнанням та джерелом живлення. Робочий день реабілітологів починається зранку о 8:00, коли вони висуваються на позиції підрозділів, і триває здебілшого до сьомої вечора. За один день реабілітологи можуть обслуговувати до 40 військовослужбовців.

Реабілітація військових

Реабілітаційна бригада здійснює діагностику, лікування та реабілітаційні процедури для військових. Вони використовують різні методики, включаючи масаж, ударно-хвильову терапію, електростимуляцію та ультразвукову діагностику. Кожен військовий проходить індивідуальне обстеження, щоб визначити його потреби і план реабілітації.

Одним із основних завдань фізичної терапії і реабілітації є поліпшення фізичного стану та функціональної здатності військових. Це може включати відновлення рухомості, зняття болю, покращення гнучкості та сили м’язів, а також відновлення координації та балансу. Фахівці також надають поради щодо правильного виконання вправ та збереження фізичної форми.

Команда Healthy Body покладає особливий акцент на індивідуальний підхід до кожного військового. Вони працюють в тісному контакті з пацієнтами, сприяючи їх психологічному комфорту та мотивації. Реабілітаційні процедури проводяться в дружній та підтримуючій атмосфері, що сприяє швидшому відновленню та поліпшенню самопочуття військових.

Українська група фізичної терапії та реабілітації Healthy Body продовжує свою роботу, надаючи підтримку та допомогу військовим, які потребують реабілітації. Їхні зусилля спрямовані на поліпшення якості життя та повернення військових до активного та здорового способу життя після виконання служби.