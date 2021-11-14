В інтернеті з’явилося фейкове повідомлення про намір «ЗСУ» застосовувати зброю проти мігрантів

«Підрозділ ЗСУ» — теж фейковий.

В медіа поширюється заява з Фейсбук-сторінки «61-ї окремої піхотної єгерської бригади» про намір «застосовувати зброю проти мігрантів, які прориватимуться з Білорусі» (хоча згодом там же було уточнено, що не проти самих мігрантів, а проти диверсійних груп, які можуть маскуватись під біженців).

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з’ясував, що ця ФБ-сторінка не має відношення до ЗС України. А саме, що такого підрозділу як «61-а окрема піхотна єгерська бригада» не існує в природі. Простіше кажучи, він є фейковим.

В складі ЗС України є тільки «61 окрема піхотна бригада корпусу резерву», яка жодних заяв не робила.

Прохання ЗМІ врахувати цей факт у своїй роботі. Та не використовувати творчість фейкових ресурсів в інформаційних повідомленнях.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки