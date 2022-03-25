В Івано-Франківську затримали жінку, яка агітувала за відновлення СРСР

Жителька обласного центру Івано-Франківська під різними псевдонімами агітувала у соцмережах «за оновлений СРСР».

Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Жінка 1978 року народження заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.

Вона адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки у ВКонтактє, де розміщувала деструктивний контент — ідеї «народу росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року.

«24 лютого в день початку повномасштабного нападу рф на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни», — ідеться у повідомленні.

Під час обшуку СБУ вилучила у прихильниці СРСР крім українського, ще й паспорт громадянки російської федерації. А також техніку з доказами протиправної діяльності.

Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Прихильниці «совка» загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.