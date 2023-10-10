В Ізраїлі чоловік і дружина врятували своїх дітей та ще десятки людей, вбили сімох бойовиків, однак також загинули
Адар та Ітай Бердичівські із кібуцу Кфар Аза були офіцерами ізраїльської армії та мали вдома зброю.
Як розповів консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков у Facebook, коли бойовики наближалися до їхньої домівки, подружжя сховало своїх 10-місячних близнюків у мамаді (укріплена кімната в оселі), а самі залишилися чекати на палестинців у будинку, щоб відвернути їхню увагу від дітей.
Чоловік і дружина власноруч убили сімох бойовиків, однак також загинули.
Протягом 13-ти годин діти провели у бомбосховищі, поки їх не знайшли дядько та дідусь.
“Вони весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких”, – написав Вишняков. // БуквиTweet