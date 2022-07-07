В каких войсках могут служить украинские призывники: требования и ограничения
В зависимости от выводов военно-врачебной комиссии, определяющей, годен или нет призывник к военной службе, происходит его дальнейшее направление в те или иные воинские подразделения.
О требованиях к состоянию здоровья в каждом роде войск ВСУ сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на правового аналитика благотворительного фонда «Право на защиту» Руслана Романова.
ВКК при определении рода войска руководствуется Приложением 3 соответствующего Приказа ВСУ. При этом, эксперт обратил внимание, что во время действия военного положения нет отдельных требований к военным, поэтому вид службы, который будет выполнять призывник, зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья, которые могут помешать ему служить в определенных родах войск.
Танковые и механизированные части
В приложении представлены требования к мобилизованным, которые направляются на службу в танковые и механизированные части, а также в части воздушных сил, ракетные, зенитно-ракетные, радиотехнические, химические части, подразделения связи, спецсооружения, части непосредственного подчинения, войска береговой охраны ВМС ВСУ. А именно:
- Рост: не ниже 150 см
- Вес: не менее 45 кг
- Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,5/0,4
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): связисты не менее 6/6, остальные – не менее 1/4 или 3/3.
Непригодны к службе в спецсооружениях:
- те, кому требуется коррекция зрения с помощью очков или линз;
- у кого диагностирована аномальная трихромазия (расстройство зрения, при котором цвета воспринимаются неправильно);
- солдаты с ограничением поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу.
Части полиции и Нацгвардии
В специальные моторизованные части полиции, Нацгвардии, части и подразделения оперативного назначения, конвоирования, экстрадиции и охраны подсудимых, части охраны особо важных объектов МВД Украины на службу направляются мобилизованные, у которых:
- Рост: не ниже 175 см
- Вес: не менее 58 кг
- Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,5/0,1
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Плоскостопие 2 степени;
- Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;
- Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.
Учебные части для подготовки младших командиров
Требования:
- Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 3/3.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Коррекция зрения с помощью очков или линз;
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.
Отдельные части непосредственного подчинения
Требования:
- Рост: не ниже 175 см
- Вес: не менее 66 кг
- Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 3/3.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Коррекция зрения с помощью очков или линз;
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Плоскостопие 2 степени;
- Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;
- Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.
Силы специального назначения ВС Украины, части и подразделения спецназначения ВС Украины и МВД Украины
Требования:
- Рост: не ниже 170 см
- Вес: не более 90 кг, но не менее 66 кг
- Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 5/5.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Коррекция зрения с помощью очков или линз;
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Дихромазия;
- Потеря сознания неустановленного генеза в анамнезе без вегетативно-сосудистого расстройства в дальнейшем;
- Плоскостопие 2 степени;
- Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;
- Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.
Высокомобильные войска, морская пехота, воздушно-десантные подразделения
Требования:
- Рост: не ниже 170 см
- Вес: не более 90 кг, но не менее 57 кг
- Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Коррекция зрения с помощью очков или линз;
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Дихромазия;
- Потеря сознания неустановленного генеза в анамнезе без вегетативно-сосудистого расстройства в дальнейшем;
- Плоскостопие 2 степени;
- Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;
- Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.
Наводные корабли ВМС ВСУ
Требования:
- Рост: не выше 185 см, не ниже 150 см
- Вес: не более 86 кг, но не менее 45 кг
- Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,5/0,5
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Дихромазия;
- Аномальная трихромазия любого типа (только у механиков-водителей)
- Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;
- Состояния здоровья, отмеченные в ст. 26-в, 35-в, 43-в в Приложении 3.
Механики-водители, члены экипажей танков, самоходно-артиллерийских установок, инженерных машин на базе танков, боевых машин, пусковых установок ракетных частей
Требования:
- Рост: не выше 180 см, не ниже 150 см
- Вес: не более 81 кг, но не менее 45 кг
- Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,8/0,4
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Алиментарное ожирение 1 степени;
- Дихромазия;
- Аномальная трихромазия любого типа (только у механиков-водителей)
- Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;
- Состояния здоровья, отмеченные в ст. 26-в, 35-в, 43-в в Приложении 3.
Государственная специальная служба транспорта
Требования:
- Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7
- Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 3/3.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Коррекция зрения с помощью очков или линз;
- Дихромазия;
- Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.
Учебные части для подготовки специалистов по военным специальностям
Требования:
Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): для связистов не менее 6/6 , остальные – не менее 1/4 или 3/3.
Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:
- Дихромазия.