В каких войсках могут служить украинские призывники: требования и ограничения

В зависимости от выводов военно-врачебной комиссии, определяющей, годен или нет призывник к военной службе, происходит его дальнейшее направление в те или иные воинские подразделения.

О требованиях к состоянию здоровья в каждом роде войск ВСУ сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на правового аналитика благотворительного фонда «Право на защиту» Руслана Романова.

ВКК при определении рода войска руководствуется Приложением 3 соответствующего Приказа ВСУ. При этом, эксперт обратил внимание, что во время действия военного положения нет отдельных требований к военным, поэтому вид службы, который будет выполнять призывник, зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья, которые могут помешать ему служить в определенных родах войск.

Танковые и механизированные части

В приложении представлены требования к мобилизованным, которые направляются на службу в танковые и механизированные части, а также в части воздушных сил, ракетные, зенитно-ракетные, радиотехнические, химические части, подразделения связи, спецсооружения, части непосредственного подчинения, войска береговой охраны ВМС ВСУ. А именно:

Рост: не ниже 150 см

Вес: не менее 45 кг

Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,5/0,4

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): связисты не менее 6/6, остальные – не менее 1/4 или 3/3.

Непригодны к службе в спецсооружениях:

те, кому требуется коррекция зрения с помощью очков или линз;

у кого диагностирована аномальная трихромазия (расстройство зрения, при котором цвета воспринимаются неправильно);

солдаты с ограничением поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу.

Части полиции и Нацгвардии

В специальные моторизованные части полиции, Нацгвардии, части и подразделения оперативного назначения, конвоирования, экстрадиции и охраны подсудимых, части охраны особо важных объектов МВД Украины на службу направляются мобилизованные, у которых:

Рост: не ниже 175 см

Вес: не менее 58 кг

Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,5/0,1

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.

Непригодны в таких войсках люди, которые имеют:

Алиментарное ожирение 1 степени;

Плоскостопие 2 степени;

Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;

Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.

Учебные части для подготовки младших командиров

Требования:

Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 3/3.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Коррекция зрения с помощью очков или линз;

Алиментарное ожирение 1 степени;

Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.

Отдельные части непосредственного подчинения

Требования:

Рост: не ниже 175 см

Вес: не менее 66 кг

Острота зрения для расстояния без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 3/3.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Коррекция зрения с помощью очков или линз;

Алиментарное ожирение 1 степени;

Плоскостопие 2 степени;

Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;

Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.

Силы специального назначения ВС Украины, части и подразделения спецназначения ВС Украины и МВД Украины

Требования:

Рост: не ниже 170 см

Вес: не более 90 кг, но не менее 66 кг

Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 5/5.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Коррекция зрения с помощью очков или линз;

Алиментарное ожирение 1 степени;

Дихромазия;

Потеря сознания неустановленного генеза в анамнезе без вегетативно-сосудистого расстройства в дальнейшем;

Плоскостопие 2 степени;

Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;

Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.

Высокомобильные войска, морская пехота, воздушно-десантные подразделения

Требования:

Рост: не ниже 170 см

Вес: не более 90 кг, но не менее 57 кг

Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Коррекция зрения с помощью очков или линз;

Алиментарное ожирение 1 степени;

Дихромазия;

Потеря сознания неустановленного генеза в анамнезе без вегетативно-сосудистого расстройства в дальнейшем;

Плоскостопие 2 степени;

Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;

Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.

Наводные корабли ВМС ВСУ

Требования:

Рост: не выше 185 см, не ниже 150 см

Вес: не более 86 кг, но не менее 45 кг

Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,5/0,5

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Алиментарное ожирение 1 степени;

Дихромазия;

Аномальная трихромазия любого типа (только у механиков-водителей)

Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;

Состояния здоровья, отмеченные в ст. 26-в, 35-в, 43-в в Приложении 3.

Механики-водители, члены экипажей танков, самоходно-артиллерийских установок, инженерных машин на базе танков, боевых машин, пусковых установок ракетных частей

Требования:

Рост: не выше 180 см, не ниже 150 см

Вес: не более 81 кг, но не менее 45 кг

Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,8/0,4

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 4/4.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Алиментарное ожирение 1 степени;

Дихромазия;

Аномальная трихромазия любого типа (только у механиков-водителей)

Ограничение поля зрения больше чем на 20 градусов на одном глазу;

Состояния здоровья, отмеченные в ст. 26-в, 35-в, 43-в в Приложении 3.

Государственная специальная служба транспорта

Требования:

Острота зрения без коррекции (для одного/второго глаза): 0,7/0,7

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): не менее 3/3.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых:

Коррекция зрения с помощью очков или линз;

Дихромазия;

Другие ограничения, обозначенные в Приложении 3.

Учебные части для подготовки специалистов по военным специальностям

Требования:

Слух, шепотная речь (в метрах, для одного/второго уха): для связистов не менее 6/6 , остальные – не менее 1/4 или 3/3.

Непригодны к службе в таких войсках люди, у которых: