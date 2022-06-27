В Лисичанську росіяни розстріляли натовп людей: щонайменше 8 загиблих та понад 20 поранених

Сьогодні у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган».

Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

«Просто набирали воду. росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп лисичан. Щонайменше вісім загиблих та понад 20 поранених», — повідомив голова ОВА.

За його інформацією, восьмеро лисичан загинули, 21 особу доставлено до лікарні, з них п’ятеро, після отримання меддопомоги, залишилися в Лисичанську.

16 містян евакуйовано до лікарень в інші регіони.