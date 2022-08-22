В «лугандоні» намагаються провести «загальну мобілізацію» та проводять пошук рашистів-дезертирів

В тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого «голови ЛНР» Леоніда Пасічника. В ході промови було оголошено про початок «загальної мобілізації» на території «ЛНР».

За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:

– Мобілізація населення, яке отримала паспорти «лнр» та рф, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

– Решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня. Про терміни закінчення кампанії – не повідомлялось.

Також відомо, що до окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців «л/днр» та зс рф.

При цьому, росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта андрія сухачова.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України