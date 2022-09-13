В Маріуполі підірвали патруль окупантів, який гнався за авторами графіті з «Ї»

Трьох окупантів було госпіталізовано в лікарню Донецька

Окупанти в Маріуполі підірвалися під час спроби наздогнати тих, хто залишив в місті графіті з “Ї” – символ спротиву.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маємо підтвердження підриву патруля окупантів по вул. Карпинського Кальміуського району, яки намагались стерти “Ї” та наздогнати наших “художників”, – написав він.

Відомо, що трьох окупантів було госпіталізовано в лікарню Донецька.

“Ніхто з художників не постраждав та всі знаходяться в безпеці”, – додав він.

Як повідомлялося, 5 вересня стартувала акція “Ї”. Суть акції полягає у залишені мітки з літерою “Ї” у парках, у скверах, на стовпах, парканах будь-чим – ручкою, крейдою, маркером. Літера символізує незалежність і опір. // УНІАН