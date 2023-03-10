В Міноборони повідомили про російську інформаційну атаку щодо Бахмута

Мета поширення неправдивої інформації полягає в тому, щоб посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

В Міністерстві оборони повідомили про чергову інформаційну атаку росіян щодо ситуації в Бахмуті.

“Технологія виглядає так: запускають велику кількість нібито інсайдерської інформації про нібито суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто Президент, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так. Дискредитують особисто Командувача сухопутних військ. Вигадують політичні підтексти воєнних рішень”, – заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Також, за її словами, окупанти намагаються показати, що вони своїх бережуть, а наше командування нібито не рахується з життями людей.

“Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих – в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій”, – пояснила заступник міністра.

Вона наголосила, що мета поширення такої інформації полягає в тому, щоб посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут.

“Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважаючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли – саме вони вважають цей напрям стратегічним. Намагаються посіяти сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх приймають. У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє. Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їхня відповідальність”, – заявила Маляр.

УНІАН