В Міноборони заявили, що жоден з понад 20 HIMARS не був знищений росіянами

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Натомість окупанти позбулися понад пів сотні складів зі зброєю та боєприпасами.

Понад 20 HIMARS & M270 & MARS залишаються на озброєнні української армії.

US-made HIMARS in Ukraine

@GeneralStaff.ua/Zenger

Про це йдеться в повідомленні Міноборони України у Twitter.

Жодна система не знищена росіянами. “Всі залишаються в строю”, – додали в МО.

Натомість окупанти позбулися понад пів сотні складів зі зброєю та боєприпасами.

 

 

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони оприлюднило відео роботи реактивних систем залпового вогню HIMARS проти російських загарбників.

Раніше очільник міністерства Олексій Резніков заявив, що для стримування російських нападів Україна потребує щонайменше 50 установок HIMARS і M270, а для контрнаступу – 100. // LB.ua

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