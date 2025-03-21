В МЗС прокоментували указ Путіна про депортацію «нелегалізованих» громадян України

У відомстві вказали на утиски, насамперед, жителів окупованих територій України, яких хочуть видворити з їхнього дому.

Виданий напередодні президентом Росії указ про депортацію громадян України із РФ, який передбачає також видворення із окупованих українських територій, є частиною російської політики геноциду щодо українців, заявив на брифінгу у п’ятницю речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до набуття статусу іноземця», – заявив Тихий.

Він підкреслив, що системні депортації і переслідування — це частина російської політики геноциду проти українського народу. До того ж вони порушують норми міжнародного права, як от щонайменше три міжнародно правових документи.

«Україна звертається до Міжнародного кримінального суду з вимогою взяти до уваги цей указ як доказ військових злочинів керівництвом РФ», – додав Тихий.

Напередодні Кремль опублікував указ Путіна, згідно з яким усі громадяни України, що перебувають в Росії, мають покинути країну до 10 вересня або «легалізувати своє становище. При цьому до «російських» зараховано окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України. // Дзеркало тижня