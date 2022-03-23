В Одесі затримали колишнього бойовика «ДНР», який купував вибухівку

В Одесі затримано колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Про це журналістам повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Зазначається, що фігурант брав участь у бойових діях на тимчасово окупованій території Донбасу.

Встановлено, що у 2015 році він добровільно приєднався до так званої «Козачої національної гвардії Всевеликого війська Донського», де «служив» у складі підрозділу матеріального забезпечення.

Згодом, зловмисник покинув лави бойовиків і виїхав на підконтрольну територію України. Весь час він ретельно приховував свою участь в «ДНР».

В Одесі він потрапив у поле зору спецслужби, коли придбав 1 кг вибухової речовини «гексоген».

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. // УНІАН