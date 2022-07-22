В Одесі затримали любительку фото- і відеозйомок стратегічних об’єктів

При огляді її мобільного телефону були виявлені виклики російських абонентів.

В Одесі затримали жінку, яка вела фото- і відеозйомку біля адміністрації Малиновського району.

Про це журналістам повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Відзначається, що біля адміністрації Малиновського району службовці комунальної установи “Муніципальна варта” за допомогою відеоспостереження помітили жінку, яка деякий час, не заходячи всередину, ходила навколо адмінбудівлі та вела фото- і відеозйомку.

Жінку було затримано. При огляді її мобільного телефону були виявлені фото території адмінбудівлі та безпосередньо самої адмінбудівлі, а серед викликів були російські номери та групи соцмереж.

По приїзду співробітників поліції жінка була передана правоохоронним органам. Всі виявлені відеоматеріали долучені до справи. // УНІАН